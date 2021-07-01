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Причиной смерти российской актрисы Омельченко стал коронавирус

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:00
Общество
Причиной смерти российской актрисы Омельченко стал коронавирус
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova/Global Look Press

Москва, 1 июля. Российская и советская актриса Любовь Омельченко скончалась на 74-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким умершей. О дате и месте прощания с Омельченко станет известно позже.

Любовь Омельченко сыграла роли в 50 фильмах. Среди популярных картин — «Две судьбы», «Бумер», «Наше призвание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актрисы театра и кино, заслуженной артистки России, известной по фильму «Двенадцать месяцев», Натальи Поповой. Ей было 72 года.

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