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Выездные приемные комиссии военных вузов начали работу в 75 регионах России
Армия
Выездные приемные комиссии военных вузов начали работу в 75 регионах России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Высшие военные учебные заведения России направили в регионы страны около 80 выездных приемных комиссий.

Решение было принято в соответствии с распоряжением министра обороны Сергея Шойгу. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, отбор кандидатов для поступления проводится в регионах их проживания.

Таким образом в 75 субъектах Российской Федерации началу работу порядка 80 выездных приемных комиссий 35 военных вузов. Отбор кандидатов проводится на базе местных военкоматов. При этом контактные данные приемных комиссий размещены на официальных сайтах учебных заведений.

Ранее в Кронштадте прошла торжественная церемония производства в офицеры выпускников высших военно-морских учебных заведений. Выпускникам вручили кортики, именные погоны и дипломы об окончании обучения.

Как сообщает сайт 360tv.ru, вступительные экзамены для будущих кадетов образовательных организаций Министерства обороны РФ будут проходить дистанционно.

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россия минобороны рф шойгу вузы
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