Тринидад и Тобаго договорился с Каракасом о репатриации граждан Венесуэлы

Каракас, 1 июля. Сотни венесуэльцев вернутся на родину из Тринидада и Тобаго по причине безработицы и неспособности заплатить за аренду из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает агентство Sumarium.

Власти южноамериканской страны сообщили, что завершаются подготовительные мероприятия для выезда граждан Венесуэлы в рамках операции, осуществляющейся совместно с Каракасом.

???? 700 venezolanos serán repatriados por ???????? Trinidad y Tobago debido a la crisis económica que los afecta a causa de la pandemia. Los migrantes serán serán transportados en un ferry venezolano que normalmente cubre rutas nacionales.



???? @EFEnoticias pic.twitter.com/Oshm3pFqbq — Servicio de Información Pública (@infopublicave) June 29, 2021

Новая вспышка коронавируса и 817 смертельных случаев с начала пандемии вызвали серьезные экономические проблемы в Тринидаде и Тобаго. Распространение COVID-19 привело к возросшей безработице среди венесуэльцев и их неспособности оплачивать свои расходы, главные из которых — аренда жилья.

Служащие посольства Венесуэлы в Пуэрто-Эспанье подтвердили, что в середине июля в Тринидад и Тобаго из Венесуэлы прибудет судно, которое доставит соотечественников на родину.

По данным посольства, 700 человек могут вернуться в Венесуэлу. Это будет второй за год год рейс, связанный с репатриацией соотечественников. В Тринидаде и Тобаго находятся тысячи граждан Венесуэлы, которые подали заявки для возвращения на родину. По информации НКО La Casita de Arima, в этой карибской стране проживает 1200 венесуэльцев.

Global Look Press / Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Власти двух государств уже приняли необходимые меры для выдачи разрешений мигрантам, которые совершат поездку в июле. Пассажиры будут перевезены на венесуэльском судне.

Правительство Венесуэлы сообщили, что корабль, возможно, прибудет в Тринидад и Тобаго с экспресс-тестами на коронавирус для всех пассажиров. На борту будет оборудован специальный отсек для изоляции.

Cidh alertó que la crisis de migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago es abrumadora https://t.co/Nnmpn9mjRr — La Patilla (@la_patilla) June 24, 2021

В мае 2019 года около 16,5 тысяч граждан Венесуэлы зарегистрировались в государственной программе, которая позволит работать и законно жить в Тринидаде и Тобаго.

В последние месяцы многие семьи сообщили через социальные сети о том, что столкнулись с безработицей и выселением, так как не смогли заплатить за аренду жилья. Кроме того, сотни венесуэльцев связались с социальными организациями с просьбой о помощи из-за нехватки еды и других ресурсов.