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Тринидад и Тобаго договорился с Каракасом о репатриации граждан Венесуэлы
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Тринидад и Тобаго договорился с Каракасом о репатриации граждан Венесуэлы

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:19
Весь мир
Тринидад и Тобаго договорился с Каракасом о репатриации граждан Венесуэлы
Global Look Press  /  Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Каракас, 1 июля. Сотни венесуэльцев вернутся на родину из Тринидада и Тобаго по причине безработицы и неспособности заплатить за аренду из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает агентство Sumarium.

Власти южноамериканской страны сообщили, что завершаются подготовительные мероприятия для выезда граждан Венесуэлы в рамках операции, осуществляющейся совместно с Каракасом.

Новая вспышка коронавируса и 817 смертельных случаев с начала пандемии вызвали серьезные экономические проблемы в Тринидаде и Тобаго. Распространение COVID-19 привело к возросшей безработице среди венесуэльцев и их неспособности оплачивать свои расходы, главные из которых — аренда жилья.

Служащие посольства Венесуэлы в Пуэрто-Эспанье подтвердили, что в середине июля в Тринидад и Тобаго из Венесуэлы прибудет судно, которое доставит соотечественников на родину.

По данным посольства, 700 человек могут вернуться в Венесуэлу. Это будет второй за год год рейс, связанный с репатриацией соотечественников. В Тринидаде и Тобаго находятся тысячи граждан Венесуэлы, которые подали заявки для возвращения на родину. По информации НКО La Casita de Arima, в этой карибской стране проживает 1200 венесуэльцев.

Тринидад и Тобаго договорился с Каракасом о репатриации граждан Венесуэлы
Global Look Press  / Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Власти двух государств уже приняли необходимые меры для выдачи разрешений мигрантам, которые совершат поездку в июле. Пассажиры будут перевезены на венесуэльском судне.

Правительство Венесуэлы сообщили, что корабль, возможно, прибудет в Тринидад и Тобаго с экспресс-тестами на коронавирус для всех пассажиров. На борту будет оборудован специальный отсек для изоляции.

В мае 2019 года около 16,5 тысяч граждан Венесуэлы зарегистрировались в государственной программе, которая позволит работать и законно жить в Тринидаде и Тобаго.

В последние месяцы многие семьи сообщили через социальные сети о том, что столкнулись с безработицей и выселением, так как не смогли заплатить за аренду жилья. Кроме того, сотни венесуэльцев связались с социальными организациями с просьбой о помощи из-за нехватки еды и других ресурсов.

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венесуэла репатриация covid-19
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