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Строительство новой трассы к Крымскому мосту началось в Краснодарском крае
Общество
Строительство новой трассы к Крымскому мосту началось в Краснодарском крае
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Краснодар, 1 июля. Новую дорогу, которая сократит время пути от Краснодара в направлении Крымского моста, начали строить на Кубани.

Трасса А-289 не будет проходить через населенные пункты. Ее проведут в объезд. Это позволит сократить количество затраченного на дорогу времени. Так, путь от Краснодара к Крымскому мосту займет не более двух часов.

Движение транспорта приостановлено на трассе федерального значения «Кола». Об этом ранее рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничение будет действовать с 19 июня по 18 июля в связи с ремонтом дороги.

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