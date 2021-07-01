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Домработница Люся призналась, что из-за Пугачевой она не смогла родить ребенка

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:47
Шоу-бизнес
Домработница Люся призналась, что из-за Пугачевой она не смогла родить ребенка
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 июля. Домработница Людмила Дороднова рассказала о жизни в семье примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Женщина обвинила свою начальницу в том, что она лишила ее личной жизни.

Самая известная домработница Люся Дороднова отдала почти 30 лет своей жизни службе у Примадонны и ее мужа, короля отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова. Из-за сильной загруженности у нее не было времени на свою жизнь. Сейчас она живет в окружении племянников, в которых души не чает, но своих детей ей так и не удалось завести.

«Я заботилась о других, они были моими детьми, начиная с Тамары Миансаровой, и заканчивая Филиппом. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью», — рассказала Дороднова в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В жизни домработницы Люси были мужчины, однажды она даже вступила в брак, который продлился два года. Женщина почти не видела супруга, поскольку ей нравилось практически все время проводить в доме Пугачевой. Она не скрывает, что даже беременела несколько раз, но все время выбирала Примадонну и ее дом вместо того, чтобы пытаться строить свою семью.

«Аборты, и не один, я сделала. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла», — уверенно отметила гостья программы на телеканале «Россия-1».

На глазах Дородновой не только появлялись дети, но и разбивались пары. В одном из интервью журналистам НТВ помощница по хозяйству рассказала, что была свидетелем расставания Пугачевой и Филиппа Киркорова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Домработница Люся призналась, что из-за Пугачевой она не смогла родить ребенка
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