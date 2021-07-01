Участники ЛГБТ-парада избили продавца хот-догов в США

Нью-Йорк, 1 июля. Демонстранты, принимавшие участие в ЛГБТ-параде в Нью-Йорке, избили продавца хот-догов. Причиной якобы послужил отказ пожилого египтянина сменить флаг США на радужный.

Государственный символ, из-за которого разгорелся скандал и произошла настоящая драка, был установлен на тележке торговца. Престарелому продавцу сломали нос и заставили его всерьез переживать за собственную жизнь, сообщают местные СМИ.

Надер Х. стоял со своей провизией недалеко от Вашингтон-сквер, где продолжались празднования в честь ЛГБТ-парада. Некоторые очевидцы уверяли, что торговец хот-догов выкрикивал гомофобные оскорбления, однако он это отрицает. Мужчина заявил, что никогда не вернется в Манхэттенский парк, потому что там которую неделю небезопасно.