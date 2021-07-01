Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 19:33
19:30
Общество
Более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой
19:27
Общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей
19:26
Общество
IT-эксперты назвали приложение, через которое утекают данные миллионов россиян
19:25
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
19:25
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
19:23
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
19:22
Общество
Команда Навального получила щедрый взнос после DDoS-атаки на прямую линию с Путиным
19:20
Политика
В Эстонии призвали к диалогу с Россией
19:19
Политика
МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
19:19
Весь мир
Тринидад и Тобаго договорился с Каракасом о репатриации граждан Венесуэлы
Все новости

Участники ЛГБТ-парада избили продавца хот-догов в США

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:53
Происшествия
Участники ЛГБТ-парада избили продавца хот-догов в США
pixabay.com

Нью-Йорк, 1 июля. Демонстранты, принимавшие участие в ЛГБТ-параде в Нью-Йорке, избили продавца хот-догов. Причиной якобы послужил отказ пожилого египтянина сменить флаг США на радужный.

Государственный символ, из-за которого разгорелся скандал и произошла настоящая драка, был установлен на тележке торговца. Престарелому продавцу сломали нос и заставили его всерьез переживать за собственную жизнь, сообщают местные СМИ.

Надер Х. стоял со своей провизией недалеко от Вашингтон-сквер, где продолжались празднования в честь ЛГБТ-парада. Некоторые очевидцы уверяли, что торговец хот-догов выкрикивал гомофобные оскорбления, однако он это отрицает. Мужчина заявил, что никогда не вернется в Манхэттенский парк, потому что там которую неделю небезопасно.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Участники ЛГБТ-парада избили продавца хот-догов в США
сша нападение парад лгбт избиение продавец хот-доги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru