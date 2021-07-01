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WhatsApp, Facebook и Twitter грозят штрафы за нелокализацию данных россиян
Происшествия
WhatsApp, Facebook и Twitter грозят штрафы за нелокализацию данных россиян
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Суд может оштрафовать WhatsApp, Facebook и Twitter за нелокализацию данных российских пользователей, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Компании не подтвердили информацию о россиянах из-за чего на них будут составлены административные протоколы. WhatsApp грозит штраф до 6 млн рублей, а Facebook и Twitter — до 18 млн рублей, так как для них это уже повторное правонарушение.

Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов для составления протоколов о нарушении требований российского законодательства в области персональных данных.

Несколько дней назад стало известно, что владельцев Telegram могут оштрафовать на 12 млн рублей за неудаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора. В отношении компании было составлено три протокола, они поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы.

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Facebook twitter whatsapp штраф локализация данных
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