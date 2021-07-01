Депутаты рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июля

Впервые в Российской Федерации вводятся ежемесячные пособия для беременных женщин. Ранее они были единоразовые и очень низкие. Об этом рассказали эксперты в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Пособие для беременных

Об этих выплатах говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Так, с 1 июля ежемесячные пособия положены беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это период, когда доход семьи ниже прожиточного минимума.

Выплачивать пособия будет Пенсионный фонд, начиная с шестой недели беременности и до самых родов. Пособие составит 50% от прожиточного минимума. В регионах прожиточный минимум отличается, но в среднем по стране составляет 6351 рубль.

Пособия для родителей-одиночек

Это пособие будет выплачиваться на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в неполных семьях, где доход не превышает прожиточный минимум. Неполной семья считается, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает. Если в семье несколько детей, выплата положена каждому ребенку.

«Таким образом у нас сегодня получается целая возрастная линейка от внутриутробного состояния женщины до достижения ребенка 16-летнего возраста включительно. Если семья нуждается в помощи, пока женщина беременна, тогда выплачивается соцпомощь — половина прожиточного минимума, от нуля до трех лет — один прожиточный минимум, от трех до семи лет (в зависимости от критерия нуждаемости) — от половины до одного прожиточного минимума, и от 7 лет до 16 — половина прожиточного минимума, — указал председатель комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Первосентябрьский капитал

Президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что выплату 10 тыс. руб. на ребенка должны получить все семьи с детьми от шести лет, даже если эти дети не пойдут в школу в этом году. Ранее президент поручил обеспечить единовременную выплату по 10 тыс. руб. семьям с детьми школьного возраста в середине августа. Глава государства обратился к родителям, отметив, что эти деньги нужно использовать, чтобы подготовить ребенка к школе и заранее приобрести «некоторые вещи».

«Семьи, где есть дети от 6 до 16 лет, получат по 10 тыс. Если семьи уже получали антиковидные средства, то данная информация уже есть. Вскоре мы придем к тому, что не нужно будет писать дополнительных заявлений, чтобы получить выплаты. Владимир Путин предложил создать социальное казначейство, чтобы каждый гражданин знал, какие выплаты ему положены. У нас много категорий граждан, которые не знают о выплатах, поэтому и не получают их. Чтобы избежать этого, сегодня идет работа над формированием законодательной правовой базы», — сказал Ярослав Нилов.

Федеральное агентство новостей /

Что ждет пенсионеров?

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, какие изменения коснутся пенсионеров.

«Теперь вместо того, чтобы ходить в ПФР, Пенсионный фонд будет обязан предотвращать подводного рода походы, предоставляя информацию заблаговременно, чтобы люди смогли проверили документы. Почему я это говорю, потому что часто возникают проблемы из-за потери документов. Изменения будут обязывать пенсионную систему подготавливать человека к пенсии. Задача будущего пенсионера — проверить данные о стаже, заработке», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Далее собеседник отметил, что российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 миллионов рублей, с 1 июля обязаны принимать к оплате карты платежной системы «Мир». Соответствующие изменения внесены законом о защите прав потребителей. До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов, чья годовая выручка превышает 30 миллионов рублей.

«Еще одно изменение — полномасштабный переход на платежную систему «Мир». Это защищенная система, никакие международные коллизии не будут влиять на время получения расчетов. Все организации, которые имеют оборот свыше 20 млн рублей, будут обязаны работать с этой системой. Если кто-то работает через почтовую систему, то за ним это право сохраняется», — сообщил Рязанский.

Рабочие места и технологии

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Олег Шеин рассказал, почему в России сократилось количество рабочих мест. По его словам, все дело в развитии технологий.

«Сегодня есть проблема — развитие технологий. Там, где раньше в котельной создавали 200 рабочих мест, то теперь строительство солнечных электростанций создает только 10 рабочих мест. Это влечет за собой закрытие мазутной или угольной котельной. Развитие технологий убирает рабочие места в сфере услуг, например, в банковской сфере. Если раньше нам нужно было обращаться к операционисту, то теперь фактически у каждого в кармане есть онлайн-банк», — уточнил он.

Также Олег Шеин рассказал о путях решения проблем, связанных с нехваткой рабочих мест.

«Здесь требуется два сопряженных системных решения — стимулирование национальной экономики, в первую очередь тех отраслей, которые имеют высокую добавленную стоимость. Есть и вторая системная вещь — самих рабочих мест по мере развития экономики будет требоваться все меньше. Самый яркий пример — сельское хозяйство. 100 лет назад там работали десятки млн [людей], сегодня производству большего объема товарной продукции требуется несколько миллионов фермеров и сельхозрабочих. Эти вызовы формируют другие ответы в виде снижения пенсионного возраста, базового дохода, сокращения продолжительности рабочей недели. И мы видим, что дискуссия на эту тему началась, но то, что движение вперед возможно только при уменьшении рабочей нагрузки на людей, очевидно», — сказал он.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы сообщил, что сегодня обсуждается вопрос о сокрушении рабочей недели для россиян.