Рост ВВП России с начала года оценили в 3,7%

Москва, 1 июля. Валовой внутренний продукт (ВВП) России в период с января по май 2021 года вырос на 3,7%, сообщает Минэкономразвития.

Показатели годовой динамики, начиная с апреля, формируются с учетом низкой базы соответствующих месяцев, сложившейся под влиянием карантинных ограничений. Поэтому для оценки восстановления экономики ведомство использовало данные за VI квартал 2020 года.

По оценке министерства, в мае 2021 года продолжилось восстановление макроэкономических показателей. Темпы их роста составили 10,9%. Основными отраслями, оказывающими поддержку экономике России, стали сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. Их объемы превысили допандемийный уровень. Выходят на прежние показатели грузооборот транспорта и потребительская активность.

На межведомственном совещании представители Минэкономразвития рассказали о стабилизации цен на основные социально значимые продукты.