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Рост ВВП России с начала года оценили в 3,7%

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:29
Экономика
Рост ВВП России с начала года оценили в 3,7%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Валовой внутренний продукт (ВВП) России в период с января по май 2021 года вырос на 3,7%, сообщает Минэкономразвития.

Показатели годовой динамики, начиная с апреля, формируются с учетом низкой базы соответствующих месяцев, сложившейся под влиянием карантинных ограничений. Поэтому для оценки восстановления экономики ведомство использовало данные за VI квартал 2020 года.

По оценке министерства, в мае 2021 года продолжилось восстановление макроэкономических показателей. Темпы их роста составили 10,9%. Основными отраслями, оказывающими поддержку экономике России, стали сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. Их объемы превысили допандемийный уровень. Выходят на прежние показатели грузооборот транспорта и потребительская активность.

На межведомственном совещании представители Минэкономразвития рассказали о стабилизации цен на основные социально значимые продукты.

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