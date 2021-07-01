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Объявлена дата релиза комедии про карьеру Николаса Кейджа
Общество
Объявлена дата релиза комедии про карьеру Николаса Кейджа
Global Look Press  /  Adam Rose/Netflix

Лос-Анджелес, 1 июля. Студия Lionsgate анонсировала весеннюю премьеру комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой актеру Николасу Кейджу досталась роль самого себя.

Производство комедии о карьере голливудской звезды сдвинулось с мертвой точки: картина выйдет на экраны 22 апреля 2022 года. Фильм сосредоточится на актере и тяжелом периоде в его жизни. Артист с трудом находит общий язык с дочерью и не может выбраться из долгов. Периодически звезда обращается к успешной версии себя из 1990-х годов и не оставляет мечту о роли в будущем проекте режиссера Квентина Тарантино.

Однажды Кейдж соглашается посетить вечеринку богатого фаната (Педро Паскаль), который оказывается главой наркокартеля. Вскоре ЦРУ назначает актера своим информатором. Режиссерское кресло в проекте занял начинающий постановщик Том Гормикэн, передает «Культуромания».

Недавно стало известно, что Кейдж присоединится к съемкам приключенческой картины. Артист сыграет охотника на буйволов в фильме «Перекресток мясника».

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