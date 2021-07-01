Принцы Гарри и Уильям произнесли совместную речь на открытии монумента леди Ди

Лондон, 1 июля. Сыновья покойной принцессы Дианы Гарри и Уильям почтили память матери на открытии монумента в ее честь. Мероприятие было приурочено ко дню рождения леди Ди.

Торжественное открытие памятника состоялось на территории Кенсингтонского дворца. Проект был организован сыновьями принца Чарльза: они приурочили событие ко дню рождения матери, которой в этом году могло бы исполниться 60 лет. Принцы Гарри и Уильям открыли монумент и выступили с совместной трогательной речью в память о леди Ди. Трансляция церемонии состоялась на телеканале Sky News.

«Сегодня, в день, который мог бы стать 60-летием нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, ее силу и характер — те качества, которые сделали ее силой во благо во всем мире, меняя жизни бесконечного числа людей в лучшую сторону», — сказано в обращении.

Идея о монументе посетила принцев в 22-ю годовщину со дня смерти принцессы Дианы. Памятник был установлен в любимом месте леди Ди — Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Долгое время дизайн статуи хранился в тайне. На открытии оказалось, что скульптор запечатлел принцессу Уэльскую, рядом с которой изображены мальчик и девочка, в память о заслугах экс-супруги принца Чарльза в благотворительности.

По мнению королевских экспертов, мероприятие должно помочь принцу Гарри и Уильяму окончательно воссоединиться после конфликтов. Биограф Хьюго Виккерс назвал условие примирения братьев.