Москва, 1 июля. Украина полностью перешла под управление Запада, и строить реальный диалог с действующим руководством страны просто невозможно.

Украинский народ не поддерживает действия президента Владимира Зеленского, но он будет и дальше подчиняться указам США, Великобритании и ЕС. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, член Партии регионов, экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

Эксперт полностью согласен со словами президента Владимира Путина о том, что Украина больше не является самостоятельной страной, и все вопросы по ней нужно решать с Западом. Наиболее наглядным подтверждением этого стала недавняя провокация в Черном море.

«Владимир Владимирович действительно сказал правду о том, что Украина перешла полностью под управление Запада. На сегодняшний день Украина перешла не только под США, но и под Великобританию. Провокация с эсминцем Defender, который пересек границу Российской Федерации, просто не могла бы случиться без согласования Вашингтона и Лондона. Сама Украина всего лишь согласилась на это. Поэтому говорить, что не существует контроля США, Британии и стран Евросоюза невозможно. Все контролируется ими, вся Украина», — подчеркивает Алексей Журавко.

Еще одним подтверждением полной зависимости Украины от Запада бывший депутат Верховной Рады считает проведенную в стране судебную реформу. Он отмечает, что теперь и эта ветвь власти будет контролироваться из-за рубежа. Кроме того, он напомнил про новый закон о земле и другие «прогибы» Киева под США и ЕС,

«Мы видим последнее принятое решение о том, что теперь европейские представители будут курировать судебную систему. Осталось только написать на конституции Украины, что страна не является независимой, а зависит от Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Фактически мы сегодня наблюдаем, как начнут продаваться корпорациям земли с 1 июля. Народ, разумеется, получит только дырку от бублика. Мы видим, как проводятся учения НАТО и строятся базы, а это означает, что Украина потеряла нейтральный статус, и теперь страна насыщается натовским оружием. Поэтому в данный момент Путин на тысячу процентов прав», — уверен украинский политик.

По мнению Журавко, народ Украины не поддерживает действия властей, особенно в отношении России и русскоязычных граждан. В связи с этим он счел абсолютно верным решение президента РФ Владимира Путина не включать Украину в список недружественных стран, так как важно разделять мнение простого народа и политиков.

«Владимир Владимирович Путин и Россия считают, что украинский народ – это братский народ, отделяя его от властей. Сегодня украинская власть преступная, они не считают Россию братским народом. Поэтому президент Путин правильно сказал, что власть Украины является вражеской по отношению к России и российскому народу. Так и есть на самом деле. Мы видим, какую антироссийскую программу ведет украинская власть в лице президента Владимира Зеленского. Но народ его в данный момент не поддерживает, и большая часть украинцев говорит, что Зеленский идет не в правильном направлении. Это говорит о том, что народ с ним не согласен», — заявил Алексей Журавко.

Ранее депутаты Верховной Рада Украины проголосовали за принятие нового закона о коренных народах. Граждане страны с русскими корнями в обозначенный список внесены не были.