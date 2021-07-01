Путин утвердил расширение полномочий СК по делам несовершеннолетних

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин расширил полномочия Следственного комитета в делах с участием детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудники ведомства получили право проводить предварительные расследования преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных в отношении детей. Речь идет о таких правонарушениях, как ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а также ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). По мнению чиновников, принятие закона усилит защиту несовершеннолетних потерпевших и предотвратит дальнейшее травмирование личности.

Ранее прокуратура начала проверку детских выплат в Астраханской области после жалобы Путину. Местная жительница обратилась к президенту РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.