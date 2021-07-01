Елена Панина: Киев обрек украинцев на роль «приложения» к продаваемой на Запад земле

На Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которым впервые в истории страны вводится право продажи таких участков. Данный закон стал одним из наиболее спорных решений, которые продвигал украинский президент Владимир Зеленский.

Вообще, в соседнем государстве отношение к земле мистическое. Его жители гордятся своими черноземами, которые охватывают чуть менее половины территории страны. Об их качестве ходят легенды, им, «черным и жирным», приписывают самые лучшие почвенные свойства. Не случайно во время Великой Отечественной войны фашисты эшелонами вывозили в Германию украинские черноземы.

Поэтому во время рассмотрения закона об обороте сельскохозяйственных земель в его неприятии сошлись такие антагонистические политические силы, как партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и всеукраинское объединение «Батькивщина», опасающиеся, что черноземы скупят заграничные дельцы.

Хотя формально вопрос о возможности продажи земли иностранцам еще только предстоит вынести на референдум, многие украинские политики считают, что уже сейчас созданы лазейки, позволяющие им приобретать землю.

Есть много непонятного в том, зачем администрация Зеленского так активно проталкивала данный закон. По самым оптимистичным прогнозам, в ближайшие несколько лет после открытия рынка земли Киев получит благодаря этому около 2 млрд долларов. Но это одноразовая выплата, в отличие от аренды. И нет никакой уверенности, что бóльшая часть заработанных средств моментально не уйдет в счет погашения займов, которые украинские власти уже понабрали у разных международных кредиторов.

Судя по всему, согласие на продажу земли — это политическое решение, предпринятое местными властями. Ведь в законе сделана оговорка, что ни при каких обстоятельствах землю не имеют право покупать представители «государства-агрессора», под которым Киев подразумевает Россию. А значит, администрация Зеленского изначально не собиралась формировать свободный и конкурентный земельный рынок. Она создавала условия для покупки черноземов «западными партнерами» — в расчете на то, что те будут политически прикрывать нынешнюю украинскую власть, в том числе от атак украинской же оппозиции.

Киев уже подчинил государственную политику интересам Вашингтона, Берлина и Парижа. Но Западу этого мало, и он хочет получить твердые гарантии, в качестве которых и станет, в частности, выступать украинская земля.

А что же останется на долю простых украинских сельчан? Они могут просто стать «ненужным приложением» к черноземам, которыми отныне будут распоряжаться иностранные владельцы.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной