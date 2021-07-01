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Жена госпитализированного Мамонова рассказала о состоянии 70-летнего музыканта
Общество
Жена госпитализированного Мамонова рассказала о состоянии 70-летнего музыканта
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 1 июля. Супруга известного российского исполнителя Петра Мамонова Ольга рассказала о госпитализации артиста. Звезда уже пять дней лежит с коронавирусом нового типа в реанимации.

Первые признаки коронавируса у музыканта стали проявляться около десяти дней назад. Супруги думали, что смогут справиться с болезнью в домашних условиях, однако состояние Мамонова стало заметно ухудшаться.

«Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось», — рассказала супруга артиста в интервью для сайта 360tv.ru.

Мамонов находится в отделении реанимации в больнице Коммунарки. Его жена поделилась, что последние недели они проводили с мужем в загородном доме в Наро-Фоминске. Она искренне не понимает, когда лидер рок-группы «Звуки Му» мог заразиться коронавирусом нового типа.

В этом году известный музыкант и актер отметил свое 70-летие. С праздником его поздравил российский режиссер Павел Лунгин. В интервью ФАН кинематографист рассказал, что очень любит Мамонова, с которым работал над тремя кинолентами.

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здоровье мамонов коронавирус
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