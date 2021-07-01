Пассажир поезда домогался спящей девочки на глазах ее мамы

Красноярск, 1 июля. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки, которая ехала с ним в одном вагоне.

Инцидент произошел в поезде Карабула — Красноярск. Внимание 38-летнего извращенца привлекла малышка, которая ехала с мамой в соседнем купе. Дождавшись ночи, мужчина прокрался к женщине с ребенком и начал домогаться девочки, надеясь, что никто не проснется.

Педофила поймала мать пострадавшей и соседи по купе. Злоумышленника передали полицейским, однако он отказывается признаваться в содеянном. Мужчину арестовали, ему грозит до 20 лет колонии. Дело передано в Иланский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК на транспорте.

Еще одного извращенца задержали в Северной столице. Пенсионер совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, его сестра узнала об этом и обратилась в правоохранительные органы.