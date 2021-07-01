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В Банке России уточнили слова Набиуллиной об изменении таргета инфляции

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:12
Экономика
В Банке России уточнили слова Набиуллиной об изменении таргета инфляции
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 1 июля. Представитель Центробанка уточнил, о чем именно говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, когда упоминала изменение таргета.

Центральный банк России планирует пересмотреть свою денежно-кредитную политику за последние пять лет. Такую рекомендацию дают многие международные финансовые организации. Набиуллина отметила, что показатель инфляции на уровне 4% соответствовал уровню развития рынка в 2016 году, но теперь он устарел.

«Безусловно, цель по инфляции будет предметом этого анализа. Это не означает, что по итогам анализа цель обязательно будет изменена», — приводит РБК слова замглавы ЦБ Алексей Заботкин.

Он объяснил, как следует понимать намерения Банка России. Заботкин уверен, что таргет не может быть увеличен, однако не исключил, что регулятор может принять решение оставить его на том же уровне.

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