Ученые в России создали смесь из асфальта и бетона, у которой нет аналогов в мире

Ярославль, 1 июля. Смесь из асфальта и бетона на базе промышленных и бытовой отходов разработали ученые из Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).

Материал экологичен и очень экономичен в производстве. Об этом рассказали в пресс-службе ЯГТУ. Исследователям удалось создать инновационный асфальтобетонный материал в виде гранул. Его можно укладывать с помощью традиционной технологии и используя обычную технику.

Основная задача исследователей — разработать технологию, которая позволит применять переработанные пластиковые бутылки (ПЭТ) как минеральный заполнитель. Эти вещества продлевают срок службы материала.

Власти Марий Эл ранее заявили о строительстве мусоросортировочных заводов в регионе. До конца 2024 года планируется возвести четыре комплекса.