«Ну и зря»: Захарова ответила на опровержение МИД Чехии о вызове посла

Москва, 1 июля. МИД Чехии опроверг сообщения информагентств о том, что посол республики в Москве был вызван в МИД РФ. На это ответила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Работник дипмиссии в четверг был вызван в ведомство на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Захарова в своем Telegram-канале призвала чешскую сторону «готовиться».

«Ну и зря. Готовьтесь», — говорится в сообщении.

Ответ официального представителя МИД России Марии Захаровой на претензии Чехии нашел поддержку среди иностранцев. Как сообщалось ранее, пользователи Сети восхитились ее словами.