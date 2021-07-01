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«Ну и зря»: Захарова ответила на опровержение МИД Чехии о вызове посла

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:09
Политика
«Ну и зря»: Захарова ответила на опровержение МИД Чехии о вызове посла
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 1 июля. МИД Чехии опроверг сообщения информагентств о том, что посол республики в Москве был вызван в МИД РФ. На это ответила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Работник дипмиссии в четверг был вызван в ведомство на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице. Захарова в своем Telegram-канале призвала чешскую сторону «готовиться».

«Ну и зря. Готовьтесь», — говорится в сообщении.

Ответ официального представителя МИД России Марии Захаровой на претензии Чехии нашел поддержку среди иностранцев. Как сообщалось ранее, пользователи Сети восхитились ее словами.

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захарова мид рф чехия
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