Юрий Соломин призвал срочно положить Константина Богомолова в больницу и лечить

Знаменитый советский и российский актер, режиссер театра и кино Юрий Соломин заявил ФАН, что режиссера Константина Богомолова надо срочно положить в больницу и лечить.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ крайне негативно отреагировал на решение художественного руководителя Театра на Малой Бронной дать роль Любови Раневской в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова трансгендеру — Наталье Максимовой.

«В больницу надо срочно положить — может быть, можно как-то вылечить! — сказал Соломин. — Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, — тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?»

По словам собеседника агентства, подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать.

«Даже говорить не хочу об этом, — признался полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». — И по телевидению советую тоже не рассказывать. А то потом будут писать очень много: «Как же мы [это допустили]?» Этим должны заниматься органы, которые за это отвечают, то бишь ;Министерство культуры».

ТАСС / Карпухин Сергей

Актер театра и кино, театральный режиссер Игорь Яцко сказал ФАН, что лично он бы точно так не сделал, как его коллега. Сам он уже не первый год ставит в театре «Школа драматического искусства» аналогичный спектакль.

«Я далек от таких решений, — отметил Яцко. — И так бы не смог... У нас «Вишневый сад» идет, приходите смотреть — буду рад. Я ничего не добавил и не убавил, оставил Чехова таким, какой он есть. Там огромная глубина, мистерия по-русски!»

А вот российский актер театра и кино Олег Белов в разговоре с ФАН эмоциональнее всех отреагировал на «эксперимент» столичного Театра на Малой Бронной. И развил тему дальше.

«Факт подобного рода раздражает меня настолько, что я со всеми теми, кто занимается подобными делами: меняют понимание о том, что такое хорошо, а что такое — плохо, серьезно разобрался бы! — воскликнул член Союза кинематографистов РФ. — То, что творится у нас сейчас, в том числе и на телевидении, — это настолько мерзко, подло, пóшло, примитивно и безответственно, что даже невозможно себе представить весь уровень беспутства!»

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

По мнению собеседника ФАН, исходя не только из общих фраз, но и из его личного опыта, он знает: что бы ни делалось, все время получаются только какие-то гадости для страны и для народа.

«Это кретины, просто кретины! — возмущается Белов. — Все это настолько сильно вызывает у меня отвращение, прям вот просто до рвоты, что я готов взять автомат и… Они же растлевают народ! Все это настолько ужасно и «низкодуховно», чисто по-человечески!»

Актриса, режиссер театра и кино Ирина Апексимова, исполняющая роль Раневской в Театре на Таганке, категорически отказалась комментировать решение коллег.

«Пожалуйста, давайте не будем. Это Богомолова история, это не моя история», — заявила она ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов озвучил на пресс-конференции планы на следующий сезон. Он, в частности, сообщил, что в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова главную роль сыграет трансгендер Наталья Максимова. Автором постановки будет Микита Ильинчик, лишь в прошлом году окончивший режиссерский факультет ГИТИСа.

Ранее актер кино и телевидения Михаил Тарабукин рассказал, почему не будет праздновать свой 40-летний юбилей.