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Рязанский оценил июльские нововведения для пенсионеров в России

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:54
Экономика
Рязанский оценил июльские нововведения для пенсионеров в России
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Санкт-Петербург, 1 июля. Мнение об изменениях, касающихся пенсионеров, высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Одним из важных событий стал переход с начала июля на платежную систему «Мир» — теперь государство будет направлять все социальные выплаты, включая пенсии, только на отечественные карты.

«Это защищенная система, то есть на нее не сможет влиять никто за пределами России», — заверил Рязанский.

Он подчеркнул, что большинство магазинов и торговых точек в России теперь обязаны принимать к оплате карты «Мир». При этом сенатор напомнил, что для граждан существует альтернативный вариант.

«Это важное сообщение: если кто-то пользовался почтовыми системами, за ними сохраняется это право», — добавил он.

Валерий Рязанский участвовал в обсуждении, организованном Медиагруппой «Патриот». Также в дискуссии принимали участие депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Олег Шеин.

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