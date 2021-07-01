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ФАН выяснил новые подробности аварии с вертолетом Robinson в Крыму
Происшествия
ФАН выяснил новые подробности аварии с вертолетом Robinson в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева

Симферополь, 1 июля. В полицию сведения об инциденте на горе Ай-Петри поступили только вчера. Это была жесткая посадка Robinson при приземлении на плато, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) работает над установкой причины крушения вертолета Robinson рядом с горой Ай-Петри в Республике Крым. Бортовой номер воздушного судна— RA-04247, сообщал ФАН.

По данным предварительным данным, пилот находился на борту в одиночестве и не пострадал. Однако вертолет уничтожен полностью. Проводится проверка, изучаются все обстоятельства произошедшего.

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вертолет авиакатастрофа ай-петри
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