Звезд «Игры престолов» впервые засняли на прогулке с сыном

Нью-Йорк, 1 июля. Известный британский актер Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли попали в объективы фотокамер папарацци. Звезд «Игры престолов» впервые засняли на прогулке с пятимесячным ребенком.

Звездное семейство впервые попало в поле зрения прессы в полном составе во время прогулки в Нью-Йорке. Артисты стараются оберегать свою личную жизнь от вмешательства журналистов, поэтому пока неизвестно, как Харингтон и Лесли назвали своего первенца.

На фотографиях исполнитель роли Джона Сноу играет с маленьким мальчиком. Отец держит ребенка в полосатом костюме на руках, пока тот с серьезным взглядом наблюдает за происходящим. На некоторых снимках звездный родитель гуляет по городу с коляской. По информации в СМИ, Харингтон занимается воспитанием сына в одиночку, поскольку его супруга задействована в съемках предстоящего сериала «Жена путешественника во времени» для сервиса HBO.

После «Игры престолов» супруги стали довольно востребованными актерами. Кроме новых фильмов, артисты часто появляются и в телешоу. Так Харингтон не так давно принял участие в съемках дополнительного эпизода сериала «Друзья».