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Звезд «Игры престолов» впервые засняли на прогулке с сыном
Шоу-бизнес
Звезд «Игры престолов» впервые засняли на прогулке с сыном
Global Look Press  /  Kevin Sullivan / ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 1 июля. Известный британский актер Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли попали в объективы фотокамер папарацци. Звезд «Игры престолов» впервые засняли на прогулке с пятимесячным ребенком.

Звездное семейство впервые попало в поле зрения прессы в полном составе во время прогулки в Нью-Йорке. Артисты стараются оберегать свою личную жизнь от вмешательства журналистов, поэтому пока неизвестно, как Харингтон и Лесли назвали своего первенца.

На фотографиях исполнитель роли Джона Сноу играет с маленьким мальчиком. Отец держит ребенка в полосатом костюме на руках, пока тот с серьезным взглядом наблюдает за происходящим. На некоторых снимках звездный родитель гуляет по городу с коляской. По информации в СМИ, Харингтон занимается воспитанием сына в одиночку, поскольку его супруга задействована в съемках предстоящего сериала «Жена путешественника во времени» для сервиса HBO.

После «Игры престолов» супруги стали довольно востребованными актерами. Кроме новых фильмов, артисты часто появляются и в телешоу. Так Харингтон не так давно принял участие в съемках дополнительного эпизода сериала «Друзья».

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игра престолов семья харингтон лесли
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