Спорт оказался способен снизить вред здоровью от недосыпа

Сидней, 1 июля. Физические нагрузки могут компенсировать негативное влияние некачественного сна и недосыпа на здоровье. Об этом заявили исследователи из Австралии.

Люди, которые страдают от недосыпа и малоподвижны, подвержены высокому риску летального исхода от сердечно-сосудистых болезней, инсульта и онкологических заболевания. При этом если они начнут заниматься спортом, риск ранней смерти уменьшится.

Исследователи из Сиднейского университета в научной работе проанализировали UK Biobank, сведения в котором собирали в течение 11 лет. В нем хранятся данные о 380 055 людях. Человеку рекомендуется заниматься активными физическими упражнениями около 75 минут в день.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил, что мозг очищается от шлаков во время сна. Также специалист рассказал, чем опасен недосып.