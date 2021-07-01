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Спорт оказался способен снизить вред здоровью от недосыпа

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:47
Общество
Спорт оказался способен снизить вред здоровью от недосыпа
pixabay.com

Сидней, 1 июля. Физические нагрузки могут компенсировать негативное влияние некачественного сна и недосыпа на здоровье. Об этом заявили исследователи из Австралии.

Люди, которые страдают от недосыпа и малоподвижны, подвержены высокому риску летального исхода от сердечно-сосудистых болезней, инсульта и онкологических заболевания. При этом если они начнут заниматься спортом, риск ранней смерти уменьшится.

Исследователи из Сиднейского университета в научной работе проанализировали UK Biobank, сведения в котором собирали в течение 11 лет. В нем хранятся данные о 380 055 людях. Человеку рекомендуется заниматься активными физическими упражнениями около 75 минут в день.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил, что мозг очищается от шлаков во время сна. Также специалист рассказал, чем опасен недосып.

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