Тренер Гаджиев сомневается, что смена Черчесова поможет сборной России

Санкт-Петербург, 1 июля. Советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев уверен, что промахи сборной страны связаны не только с наставничеством Станислава Черчесова.

Матч между сборными России и Дании обернулся поражением для национальной команды, которой пришлось покинуть Евро-2020. Вскоре появились новости о том, что исполком проведет оценку эффективности тренера российских спортсменов Черчесова.

Однако Гаджиев сомневается, что потенциальная смена наставника плодотворно скажется на будущих успехах команды. Тренер объяснил свою позицию в интервью «Радио 1».

«Ну хорошо, допустим поменяют тренера. Дальше что? Ну придет другой тренер, будет работать лучше. У нас от этого появятся игроки европейского уровня, которые будут играть в ведущих клубах Европы, или наши клубы станут побеждать в Лиге чемпионов?» — объяснил тренер.

Гаджиев отметил, что отбор наставника команды не главная проблема сборной. По его мнению, эти поиски напоминают выбор «замочной скважины на слона». Тем не менее, решение по карьере Черчесова примет исполком РФС.

Экс-тренер клуба «Зенит» Борис Раппорт тоже оценил работу Черчесова на посту тренера сборной. Он высказался о результатах наставника в интервью ФАН.