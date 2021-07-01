Большие десантные корабли Минобороны РФ провели учения в Черном море

Черноморский флот отработал уничтожение мин, артиллерийскую стрельбу и ликвидацию воздушных целей. Боевые мероприятия состоялись недалеко от полуострова Крым.

Министерство обороны сообщило, что в упражнениях участвовали большие десантные корабли «Орск» и «Саратов». Учения служили подготовкой их соединения в местных полигонах.

«В роли морской цели был задействован корабельный щит-мишень, роль средств воздушного нападения условного противника выполнял самолет-амфибия Бе-12 из состава морской авиации и ПВО РФ», — говорится на сайте ведомства.

«Орск» и «Саратов» также отработали план действий при высадке десанта в сочетании со стрельбой по целям в воздухе и на воде. В ходе мероприятия экипажи также уничтожили макеты плавающих морских мин.

Министерство обороны отмечает, что во время инсценировки боевых действий прилегающая территория была изолирована от гражданских судов.