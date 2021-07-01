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Братские школьники начали сбор средств на похороны зарезанного друга

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:46
Происшествия
Братские школьники начали сбор средств на похороны зарезанного друга
Федеральное агентство новостей

Братск, 1 июля. Дети начали собирать деньги на похороны 14-летнего школьника, зарезанного 16-летней местной жительницей возле Драматического театра.

Друзья погибшего объявили благотворительный сбор средств на церемонию погребения. По информации источника Федерального агентства новостей, погибший жил с мамой и отчимом, но сейчас семье не по силам такие расходы. Поэтому ребята решили оказать им поддержку.

Несовершеннолетняя девушка ударила подростка ножом и сбежала. Юноша успел подойти к товарищам и попросить вызвать скорую помощь, но по пути в больницу его сердце остановилось. Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение в убийстве.

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убийство подросток братск
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