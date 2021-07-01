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Ситуация после наводнения в Амурской области начала стабилизироваться
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Ситуация после наводнения в Амурской области начала стабилизироваться

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:00
Происшествия
Ситуация после наводнения в Амурской области начала стабилизироваться
pixabay.com

Благовещенск, 1 июля. Гребень паводка перемещается из Амурской области в Еврейскую автономную область. Обстановка немного улучшается, сообщили местные власти.

С последствиями стихии продолжают бороться около 1700 человек, среди них есть спасатели и местные жители. Благодаря их действиям удалось спасти более 400 домов, в которых проживают люди.

Село Гродеково оказалось в опасности из-за паводка. Вода приближалась и со стороны Амура, и со стороны его притока — речки Манги. Она сильно разлилась и затопила поля. Спасатели укрепляли и наращивали дамбы, а также помогали жителям спасти имущество.

Мощнейшие в истории полуострова ливни пришли в Крым в середине июня. Причиной обильных осадков, в результате которых сильно пострадали Ялта и Керчь, стала жара. Ущерб от непогоды в Ялте может составлять более миллиарда рублей.

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