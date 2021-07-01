Компания Kia решила трансформировать бренд в России

Москва, 1 июля. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia заявила о желании провести трансформацию бренда в Российской Федерации.

Также данное решение касается рынка стран СНГ. О планах корпорации корреспонденты издания «Автоновости дня» узнали от представителей пресс-службы Kia.

«В ближайшие годы Kia пройдет на российском рынке путь перехода от традиционного автопроизводителя в поставщика решений и сервисов современной мобильности», — говорится в статье.

Первым шагом трансформации бренда в РФ оказалось объявление нового названия — Kia Russia & CIS. Президент организации Чжин Ха Ким отметил, что Kia делает «значительный шаг на новом пути», который изменит ее будущее.

Производитель Kia ранее продемонстрировал новое поколение Sportage в Южной Корее. Также были раскрыты некоторые технические характеристики данной модели.