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Компания Kia решила трансформировать бренд в России

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:56
Экономика
Компания Kia решила трансформировать бренд в России
kia.ru  /  ООО «Киа Россия и СНГ»

Москва, 1 июля. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia заявила о желании провести трансформацию бренда в Российской Федерации.

Также данное решение касается рынка стран СНГ. О планах корпорации корреспонденты издания «Автоновости дня» узнали от представителей пресс-службы Kia.

«В ближайшие годы Kia пройдет на российском рынке путь перехода от традиционного автопроизводителя в поставщика решений и сервисов современной мобильности», — говорится в статье.

Первым шагом трансформации бренда в РФ оказалось объявление нового названия — Kia Russia & CIS. Президент организации Чжин Ха Ким отметил, что Kia делает «значительный шаг на новом пути», который изменит ее будущее.

Производитель Kia ранее продемонстрировал новое поколение Sportage в Южной Корее. Также были раскрыты некоторые технические характеристики данной модели.

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Все новости / Экономика / Компания Kia решила трансформировать бренд в России
kia авто машины
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