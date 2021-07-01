Врач-пульмонолог назвал главную ошибку певицы МакSим при лечении

Москва, 1 июля. Известная певица Марина Максимова (МакSим) находится в больнице в медикаментозной коме. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что именно повлияло на состояние артистки.

Последние две недели поклонники неустанно следят за здоровьем популярной исполнительницы. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. По информации в Сети, артистке диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Известный врач объяснил, чем именно заболевание губительно для организма.

«Двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение легочной ткани. При бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма», — разъяснил медик в интервью kp.ru.

Пурясев рассказал, что заболеть такой пневмонией несложно — она возникает как осложнение после обычной простуды или передается от человека к человеку. Известная певица после первых симптомов болезни не стала отменять гастрольный тур, а лишь активнее продолжила выступать. Именно это и привело к таким тяжелым последствиям, уверен собеседник издания.

«Скорее всего, это и стало ее главной ошибкой: болезнь дает страшную нагрузку на дыхательную систему. Вот в таком истощенном состоянии, с тяжелейшей травмой легких артист выходит на сцену, — представляете, что с ним будет? За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать!» — добавил пульмонолог.

Кроме того, на состояние МакSим повлиял и алкоголь, с зависимостью от которого она боролась долгое время. По словам врача, несмотря на победу над пагубным пристрастием, здоровью артистки был нанесен серьезный вред.

По информации ФАН, к лечению артистки подключились лучшие специалисты. За прошедшие несколько дней ее состояние не изменилось.