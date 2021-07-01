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В Бразилии ведется расследование внесудебных казней, совершенных полицией
Весь мир
В Бразилии ведется расследование внесудебных казней, совершенных полицией
Global Look Press  /  Leco Viana / www.imago-images.de

Табатинга, 1 июля. Прокуратура Бразилии начала расследование массового убийства, которое произошло в городе Табатинга 12 июня. Об этом сообщает агентство Folha S.P.

12 июня во время патрулирования в центре города Табатинга был убит сержант полиции Мигель Флорес Круз. Около полудня в него выстрелили два раза, одна из пуль попала в голову. Другой полицейский, находящийся рядом с ним, получил ранение в плечо, однако сумел застрелить преступника.

Вскоре после убийства сержанта Круза в WhatsApp распространилась аудиозапись, где один из полицейских призвал всех коллег из восьмого батальона собраться в связи с его гибелью.

В следующие несколько часов его коллеги убили по меньшей мере семь человек, а также врывались в дома граждан и угрожали смертью жителям, которые стали свидетелями убийств. Некоторые трупы были выброшены стражами правопорядка в мусорный контейнер.

Обстоятельства массового убийства были установлены в результате разговоров с родственниками погибших, свидетелями, жителями и властями города, расположенного на границе с Колумбией, где находится стратегический пункт импорта перуанского кокаина и колумбийского каннабиса в Бразилию.

Расследование также было проведено в соседнем городе Летисия в Колумбии, где свидетельские показания дал отец одного из погибших мужчин, который был подвергнут пыткам.

В Бразилии начато расследование массового убийства, совершенного полицией
Global Look Press  / Leco Viana / www.imago-images.de

Восьмой батальон в Табатинге работал под командованием подполковника Эдди Сезара. В 2019 году Сезар был переведен в Табатингу после того, как его обвинили в сексуальных связях с одной из учащихся военного колледжа, где он был директором. Кроме того, против него возбуждено еще одно дело в связи с тем, что в 2014 году он выстрелил в ногу 17-летнему парню.

Сезар отрицает причастность к событиям 12 июня и признает убийство только четырех человек. По его словам, полицейские были вынуждены применить силу из-за сильного сопротивления.

Это третье массовое убийство, произошедшее при губернаторе штата Амазонас Уилсоне Лиме. В октябре 2019 года полиция на мотоциклах застрелила 17 человек в районе Креспу в Манаусе, столице штата. В августе 2020 года произошли по меньшей мере четыре убийства представителей коренных народов, совершенные полицейскими.

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убийство бразилия полиция
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