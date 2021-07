В Бразилии ведется расследование внесудебных казней, совершенных полицией

Табатинга, 1 июля. Прокуратура Бразилии начала расследование массового убийства, которое произошло в городе Табатинга 12 июня. Об этом сообщает агентство Folha S.P.

In Tabatinga, Brazil Amazon town on the border with Colombia & Peru, seven men killed in suspected revenge massacre after local police sergeant murdered, reports Folha. Town also an entry point for drugs smuggled into Brazil.https://t.co/5TAzDVLM8x