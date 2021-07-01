В Бразилии ведется расследование внесудебных казней, совершенных полицией

Табатинга, 1 июля. Прокуратура Бразилии начала расследование массового убийства, которое произошло в городе Табатинга 12 июня. Об этом сообщает агентство Folha S.P.

In Tabatinga, Brazil Amazon town on the border with Colombia & Peru, seven men killed in suspected revenge massacre after local police sergeant murdered, reports Folha. Town also an entry point for drugs smuggled into Brazil.https://t.co/5TAzDVLM8x — Sam Cowie (@SamCowie84) June 30, 2021

12 июня во время патрулирования в центре города Табатинга был убит сержант полиции Мигель Флорес Круз. Около полудня в него выстрелили два раза, одна из пуль попала в голову. Другой полицейский, находящийся рядом с ним, получил ранение в плечо, однако сумел застрелить преступника.

Вскоре после убийства сержанта Круза в WhatsApp распространилась аудиозапись, где один из полицейских призвал всех коллег из восьмого батальона собраться в связи с его гибелью.

В следующие несколько часов его коллеги убили по меньшей мере семь человек, а также врывались в дома граждан и угрожали смертью жителям, которые стали свидетелями убийств. Некоторые трупы были выброшены стражами правопорядка в мусорный контейнер.

Обстоятельства массового убийства были установлены в результате разговоров с родственниками погибших, свидетелями, жителями и властями города, расположенного на границе с Колумбией, где находится стратегический пункт импорта перуанского кокаина и колумбийского каннабиса в Бразилию.

Расследование также было проведено в соседнем городе Летисия в Колумбии, где свидетельские показания дал отец одного из погибших мужчин, который был подвергнут пыткам.

“Um sargento da PM em Tabatinga (1.106 km de Manaus) foi assassinado em 12 de junho no centro da cidade, enquanto fazia um bico como segurança. Nas horas seguintes, seus colegas de farda mataram ao menos sete pessoas, das quais três foram jogadas no lixão após tortura.” pic.twitter.com/8HeqnyVtOF — Jeff Nascimento (@jnascim) June 30, 2021

Global Look Press / Leco Viana / www.imago-images.de

Восьмой батальон в Табатинге работал под командованием подполковника Эдди Сезара. В 2019 году Сезар был переведен в Табатингу после того, как его обвинили в сексуальных связях с одной из учащихся военного колледжа, где он был директором. Кроме того, против него возбуждено еще одно дело в связи с тем, что в 2014 году он выстрелил в ногу 17-летнему парню.

Сезар отрицает причастность к событиям 12 июня и признает убийство только четырех человек. По его словам, полицейские были вынуждены применить силу из-за сильного сопротивления.

Это третье массовое убийство, произошедшее при губернаторе штата Амазонас Уилсоне Лиме. В октябре 2019 года полиция на мотоциклах застрелила 17 человек в районе Креспу в Манаусе, столице штата. В августе 2020 года произошли по меньшей мере четыре убийства представителей коренных народов, совершенные полицейскими.