Житель Кировска задержан за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков

Кировск, 1 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его подозревают в склонении двух несовершеннолетних к потреблению наркотиков.

По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемый склонил к потреблению наркотиков двух 17-летних подростков, сообщает Свойкировский.рф. За совершенное преступление ему грозит от десяти до 15 лет лишения свободы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.