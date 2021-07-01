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Безработица в Саудовской Аравии достигла минимального уровня за последние пять лет
Весь мир
Безработица в Саудовской Аравии достигла минимального уровня за последние пять лет
Федеральное агентство новостей  / 

Эр-Рияд, 1 июля. Уровень безработицы в Саудовской Аравии упал до минимальных за последние пять лет 11,7%. Такие данные озвучило Главное статистическое управление королевства.

Однако одновременно с этим упала и заинтересованность коренного населения страны в трудоустройстве, притом, что принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд основной из приоритетных задач назвал создание новых рабочих мест для молодежи.

По данным правительства, в четвертом квартале прошлого года безработица находилась на уровне 12,6% и продолжала снижаться после рекордного скачка во время пандемии — до 15,4%.

Руководство страны ввело дополнительную плату для предприятий, которые нанимают иностранных рабочих из Азии, Африки и государств арабского мира. Также принц Мухаммад бин Салман стимулировал развитие предпринимательства с целью привлечения инвестиций и дальнейшего создания новых рабочих мест для саудовцев.

Тем не менее интерес граждан страны в трудоустройстве также снизился с 51,2% в четвертом квартале 2020-го до 49,5% в первые три месяца текущего года. Причиной этого является то, что зарплаты в частном секторе страны значительно ниже таковых в государственном. Это снижает привлекательность трудоустройства для граждан королевства даже после ограничения большого числа рабочих мест для мигрантов.

В апреле принц сообщил, что до конца текущего года уровень безработицы упадет ниже 11% в этом году, в конечном счете достигнув своей цели в 7% к 2030 году.

Однако ряд экономистов считают, что цель принца нереалистична, поскольку демографический скачок выведет на рынок труда множество молодых людей, и даже для сохранения стабильного уровня безработицы понадобится создавать, по крайней мере, 150 000 новых рабочих мест каждый год.

Попытки повысить занятость населения в Саудовской Аравии проходят одновременно с реализацией программы «Видение-2030», запущенной наследным принцем. Она предполагает диверсификацию экономики и снижение зависимости страны от экспорта нефти, развитие инфраструктуры, систем образования, здравоохранения и туристической отрасли. Однако реализация этих планов пока продвигается медленно, в том числе из-за последствий пандемии и падения цен на нефть, экспорт которой по-прежнему играет важнейшую роль в экономике страны.

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саудовская аравия безработица
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