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Зарезавшей подростка школьнице предъявили обвинение в убийстве
Происшествия
Зарезавшей подростка школьнице предъявили обвинение в убийстве
pixabay.com

Братск, 1 июля. Несовершеннолетней девушке, которая ударила ножом 14-летнего школьника, предъявили обвинение в убийстве, сообщили Федеральному агентству новостей в СУ СКР по региону.

В ходе предварительного следствия было установлено, что подросток гулял с друзьями на площади у драматического театра. В какой-то момент к нему подошла 16-летняя девушка. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой она достала из кармана нож-бабочку и ударила оппонента в грудь.

После этого нападавшая скрылась, а подросток скончался в машине скорой помощи. Правоохранители задержали подозреваемую по горячим следам, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что несовершеннолетняя уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и совершала иные противоправные действия.

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