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Хвалили Путина: главред «Радио PIK» рассказал Манукяну об истинных причинах закрытия
Общество
Хвалили Путина: главред «Радио PIK» рассказал Манукяну об истинных причинах закрытия
ФБА «Экономика сегодня»  /  Равид Гор

Латвийские власти приняли решение аннулировать лицензию у русскоязычного «Радио PIK». В качестве формальных причин закрытия радиостанции с 5 июля указаны: использование грубых выражений, призывы к свержению власти и отсутствие разных мнений в эфире. Известный блогер и журналист Вадим Манукян, автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна» связался с главредом радиостанции Янисом Кузинсом, чтобы выяснить истинные причины закрытия.

— Янис, привет. Что у вас стряслось? За что вас в действительности закрывают с 5 июля?

— Ну, это же очевидно! Мы 9 мая ставили в эфире песни военных лет, музыку времен СССР. Давали слово оппозиции. Не выражали западные ценности. До последнего боролись за право русскоязычных людей иметь свое радио. А еще мы хвалили Путина. Похоже, что сегодня этого достаточно для закрытия.

— Причины, которые указывает регулятор. Они актуальны?

— Ну, посуди сам. Они нас обвиняют в том, что у нас в эфире — только оппозиция, только те, кто борется за права русскоязычных людей в Латвии, и в эфире нет диалога с представителями властей. А какой может быть диалог с властью, если ее представители не приходят к нам, а ведь мы их всегда приглашаем. Еще наш ведущий в эфире сказал, что Латвия сейчас вновь оккупирована экономически европейскими корпорациями, что местный бизнес уничтожен. Эту правду, видимо, тоже неудобно слышать властям Латвии. Регулятор посчитал это насмешкой над оккупацией и историей государства. И далее по списку претензий — примерно все то же самое.

Хвалили Путина: главред «Радио PIK» рассказал Манукяну об истинных причинах закрытия
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

— Вы собираетесь как-то бороться за свои права?

— Конечно! Мы уже в двух инстанциях отбиваемся от регулятора, но в первом случае мы проиграли суд, а во втором наши возражения не были приняты. Впереди — обжалование в административном порядке, но радио 5 июля уже будет закрыто, и к моменту рассмотрения дела оно уже будет молчать. Кстати, руководитель латвийского регулятора — в Россию невыездной за закрытие российских телеканалов. Он уже сказал, что это — не последнее русскоязычное радио, которое будет закрыто. Оказывается, что такие радиостанции нарушают устои Латвии. К примеру, одну радиостанцию оштрафовали за интервью с Владимиром Жириновским.

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латвия вадим манукян янис кузинс
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