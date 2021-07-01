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Институт иммунологии заявил о безопасности вакцинации для переболевших COVID-19

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:38
Общество
Институт иммунологии заявил о безопасности вакцинации для переболевших COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 июля. Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов заявил, что переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться от COVID-19.

По словам специалиста, пациентам, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться. Он подчеркнул, что никакого вреда от этого не будет, передает РИА Новости.

«Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно», — сообщил Хаитов.

Он назвал мифом возможное усиление заболевания после процедуры вакцинации для переболевших. Эксперт рассказал, что, по информации от уже привитых людей, в том числе переболевших, ничего подобного не наблюдается.

Вакцинация против коронавирусной инфекции проходит по всем регионам России. В августе 2020 Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат против COVID-19 — «Спутник V».

Власти Москвы ранее запустили сервис для отчетности о вакцинации сотрудников. Там работодатели смогут внести сведения о вакцинации сотрудников от коронавируса.

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вакцинация коронавирус Институт иммунологии
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