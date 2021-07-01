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МАК начал расследование аварии с участием вертолета Robinson в Крыму

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:49
Происшествия
МАК начал расследование аварии с участием вертолета Robinson в Крыму
kanatka.com  /  Официальный сайт канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

Симферополь, 1 июля. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал устанавливать причины крушения вертолета рядом с горой Ай-Петри в Республике Крым.

По данным МАК, авария случилась еще 27 июня, пилот был на борту один и не пострадал. При этом воздушное судно оказалось полностью разрушенным. Тем не менее официальной информации о ЧП не поступало.

Ранее самолет L-410 потерпел крушение во время учебного полета на аэродроме Танай Кемеровской области. Редакция ФАН публиковала кадры с места инцидента.

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