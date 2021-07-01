Доронина попросила Путина прогнать «торгашей» из МХАТа

Москва, 1 июля. В МХАТ имени Горького отреагировали на обращение президента театра Татьяны Дорониной к российскому лидеру Владимиру Путину.

Актриса, режиссер и президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину с просьбой освободить от руководства учреждением Эдуарда Боякова и его команду.

«Очень хочется верить, что вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя, от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — заявила Доронина в обращении к российскому лидеру.

Ее недовольство вызвал уход талантливых артистов из театра, а также уничтожение репертуара и декораций полюбившихся зрителю спектаклей. При это Доронина не требует вернуть ей должность худрука, она просит назначить нового художественного руководителя и директора театра.

В МХАТе заявили АГН «Москва», что не видели ее обращения и не знают, было ли оно направлено главе государства. Представители МХАТ также допустили, что 87-летней Дорониной могут манипулировать.

«Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра», — завили в пресс-службе театра.

Доронина уже больше месяца не появляется в театре по состоянию здоровья. При этом ее доход составляет 531 тысячу рублей. Это больше зарплаты Боякова, который зарабатывает около 436 тысяч.