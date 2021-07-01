Минобороны РФ объявило о начале ревакцинации военнослужащих от COVID-19

Москва, 1 июля. Медицинские учреждения Вооруженных сил РФ начали ревакцинацию военнослужащих от коронавируса, сообщили в Министерстве обороны России.

Ревакцинация организована с 1 июля для тех, кто прошел полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. Новые прививки будут ставиться военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что свыше 900 тысяч российских военных привились от COVID-19. По его словам, в первую очередь вакцинировались подразделения Сил специальных операций, Военно-морской флот и Воздушно-десантные войска России.