Школа жизни: ветераны боевых действий выступили против отмены срочной службы

В День ветеранов боевых действий о своем отношении к возможности полного перехода призывников на службу по контракту в российской армии рассказали участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга Алексей Шмилик, офицер запаса Андрей Болгов и ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу Александр Селезнев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Так, капитан милиции в отставке Алексей Шмилик отметил, что не видит необходимости в столь радикальных изменениях.

«Нет никакого смысла полностью переходить на службу по контракту. Срочная служба, как говорится, была, есть и будет. Она должна быть. В чем заключается контрактная служба: человек точно так же ходит на работу и получает за это зарплату. Срочная же служба указана в конституции. Это воинская обязанность», — заявил участник чеченской войны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В свою очередь, Андрей Болгов обратил внимание на то, что пребывание в рядах вооруженных сил представляет собой и хорошую школу жизни.

«Срочную службу, конечно же, нужно оставить. Контрактная есть контрактная. Не каждый потом выберет путь солдата. Каждый решает сам. Они [призывники] туда приходят, понимают, чем заниматься дальше, интересно им это направление или нет, но они должны попробовать себя», — отметил офицер запаса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эту точку зрения поддержал и ветеран войны в Афганистане Александр Селезнев.

«Конечно, срочная служба нужна. Это воспитание внутреннего состояния молодого человека. Прошедший срочную службу становится более мужественным, сознательным в своих поступках, принимаемых решениях. Убирать ее (срочную службу. — Прим. ФАН) не вижу никакого смысла», — подытожил тренер по кикбоксингу.

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