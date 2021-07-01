Депутат ГД Нилов объяснил нюансы начисления новых детских пособий

Санкт-Петербург, 1 июля. Новые социальные выплаты обсудили в эфире пресс-центра МГ «Патриот». В качестве одного из спикеров выступил председатель комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.

В России вступил в силу ряд законодательных изменений, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Они касаются некоторых категорий граждан, в том числе женщин, вставших на учет по беременности на сроке до 12 недель. Если доход не превышает прожиточного минимума, им полагается выплата в размере половины прожиточного минимума. Мера также касается одиноких родителей.

«Таким образом, у нас сегодня получается целая возрастная линейка <…> если семья нуждается в помощи и признается таковой, тогда полагается социальная выплата <…> пока женщина беременна — половина ПМ, от нуля до трех лет — один прожиточный минимум, от трех до семи лет — от половины до целого ПМ, от семи до 16 лет — половина суммы», — пояснил депутат.

Размер пособия будет отличаться в зависимости от региона проживания семьи, цен на продукты и лекарства, но в среднем была посчитана сумма порядка 6,5 тысячи рублей.

Нилов также напомнил, что главой государства было приятно решение перечислить всем семьям, где воспитываются дети в возрасте от шести лет, выплату в 10 тысяч рублей, если ребенок идет в первый класс. Он обратил внимание на необходимость продумать критерии нуждаемости, чтобы определить, каким семьям помощь важнее.

«В социальной политике главный критерий — адресность», — подчеркнул парламентарий.

Ведущий попросил Нилова подробнее рассказать про условия выплаты «первосентябрьского капитала». Представитель ЛДПР пояснил: если семья ранее получала выплаты на ребенка, то заявление подавать не нужно.

«Вообще мы со временем придем к тому, что не нужно будет дополнительно заявлять. Президент предложил создать так называемое социальное казначейство, чтобы граждане знали, на каких уровнях (федеральные, региональные) выплаты и льготы им положены», — отметил он.

Депутат добавил, что есть категории граждан, которые не знают о положенных выплатах и ими не пользуются.

Спикеры в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили, какие еще нововведения ожидают россиян с 1 июля 2021 года.