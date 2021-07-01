Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 18:02
18:00
Весь мир
Донбасс сегодня: Донецк под огнем тяжелой артиллерии, беспилотник ОБСЕ рухнул в тылу ВСУ
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: Трамп проводит митинг в Огайо, а демократы могут потерять Нью-Йорк
18:00
Происшествия
ФАН выяснил новые подробности аварии с вертолетом Robinson в Крыму
17:59
Политика
Раскрыта причина истерики Ходорковского: он не получит денег за протесты в России
17:58
Происшествия
Эколог объяснила, как наводнения в Керчи и Ялте повлияли на природу Крыма
17:58
Африка
Сомалийцы празднуют 61 годовщину независимости страны
17:56
Политика
Цеков одной фразой объяснил стремление НАТО устраивать провокации у границ РФ
17:54
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения яхты и катамарана на Малой Неве
17:54
Экономика
Рязанский оценил июльские нововведения для пенсионеров в России
17:53
Происшествия
Ситуация после наводнения в Амурской области начала стабилизироваться
Все новости

Депутат ГД Нилов объяснил нюансы начисления новых детских пособий
Экономика
Депутат ГД Нилов объяснил нюансы начисления новых детских пособий
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 1 июля. Новые социальные выплаты обсудили в эфире пресс-центра МГ «Патриот». В качестве одного из спикеров выступил председатель комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.

В России вступил в силу ряд законодательных изменений, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Они касаются некоторых категорий граждан, в том числе женщин, вставших на учет по беременности на сроке до 12 недель. Если доход не превышает прожиточного минимума, им полагается выплата в размере половины прожиточного минимума. Мера также касается одиноких родителей.

«Таким образом, у нас сегодня получается целая возрастная линейка <…> если семья нуждается в помощи и признается таковой, тогда полагается социальная выплата <…> пока женщина беременна — половина ПМ, от нуля до трех лет — один прожиточный минимум, от трех до семи лет — от половины до целого ПМ, от семи до 16 лет — половина суммы», — пояснил депутат.

Размер пособия будет отличаться в зависимости от региона проживания семьи, цен на продукты и лекарства, но в среднем была посчитана сумма порядка 6,5 тысячи рублей.

Нилов также напомнил, что главой государства было приятно решение перечислить всем семьям, где воспитываются дети в возрасте от шести лет, выплату в 10 тысяч рублей, если ребенок идет в первый класс. Он обратил внимание на необходимость продумать критерии нуждаемости, чтобы определить, каким семьям помощь важнее.

«В социальной политике главный критерий — адресность», — подчеркнул парламентарий.

Ведущий попросил Нилова подробнее рассказать про условия выплаты «первосентябрьского капитала». Представитель ЛДПР пояснил: если семья ранее получала выплаты на ребенка, то заявление подавать не нужно.

«Вообще мы со временем придем к тому, что не нужно будет дополнительно заявлять. Президент предложил создать так называемое социальное казначейство, чтобы граждане знали, на каких уровнях (федеральные, региональные) выплаты и льготы им положены», — отметил он.

Депутат добавил, что есть категории граждан, которые не знают о положенных выплатах и ими не пользуются.

Спикеры в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили, какие еще нововведения ожидают россиян с 1 июля 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Депутат ГД Нилов объяснил нюансы начисления новых детских пособий
нилов пособия выплаты соцполитика медиагруппа патриот детские выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru