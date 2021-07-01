Губерниев поддержал синхронисток после запрета на выступление в купальнике с медведем

Москва, 1 июля. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об очередном запрете для российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Токио.

Российским синхронисткам запретили надевать купальники с изображением медведя на летних Олимпийских играх, которые будут проходить в Японии. Известный журналист считает, что никакие ограничения не сломят спортсменок и веру в победу. Спортивный журналист уверен, что россиянки смогут одержать победу, а он это непременно зафиксирует в своих комментариях.

«Запретите улыбку [Светланы] Ромашиной и красоту [Светланы] Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперед! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас!» — эмоционально поддержал спортсменок Губерниев в своем Telegram-канале.

Ограничения в адрес российской команды введены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россиянам запрещено демонстрировать государственную символику.

Летние Олимпийские игры будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа. Посетить мероприятие смогут только десять тысяч местных жителей, о чем сообщила министр Тамае Марукава.