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Губерниев поддержал синхронисток после запрета на выступление в купальнике с медведем
Спорт
Губерниев поддержал синхронисток после запрета на выступление в купальнике с медведем
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 1 июля. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об очередном запрете для российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Токио.

Российским синхронисткам запретили надевать купальники с изображением медведя на летних Олимпийских играх, которые будут проходить в Японии. Известный журналист считает, что никакие ограничения не сломят спортсменок и веру в победу. Спортивный журналист уверен, что россиянки смогут одержать победу, а он это непременно зафиксирует в своих комментариях.

«Запретите улыбку [Светланы] Ромашиной и красоту [Светланы] Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперед! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас!» — эмоционально поддержал спортсменок Губерниев в своем Telegram-канале.

Ограничения в адрес российской команды введены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россиянам запрещено демонстрировать государственную символику.

Летние Олимпийские игры будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа. Посетить мероприятие смогут только десять тысяч местных жителей, о чем сообщила министр Тамае Марукава.

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олимпийские игры губерниев синхронное плавание
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