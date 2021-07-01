Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 18:02
18:00
Весь мир
Донбасс сегодня: Донецк под огнем тяжелой артиллерии, беспилотник ОБСЕ рухнул в тылу ВСУ
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: Трамп проводит митинг в Огайо, а демократы могут потерять Нью-Йорк
18:00
Происшествия
ФАН выяснил новые подробности аварии с вертолетом Robinson в Крыму
17:59
Политика
Раскрыта причина истерики Ходорковского: он не получит денег за протесты в России
17:58
Происшествия
Эколог объяснила, как наводнения в Керчи и Ялте повлияли на природу Крыма
17:58
Африка
Сомалийцы празднуют 61 годовщину независимости страны
17:56
Политика
Цеков одной фразой объяснил стремление НАТО устраивать провокации у границ РФ
17:54
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения яхты и катамарана на Малой Неве
17:54
Экономика
Рязанский оценил июльские нововведения для пенсионеров в России
17:53
Происшествия
Ситуация после наводнения в Амурской области начала стабилизироваться
Все новости

Захарова призвала остановить развернутую против российских СМИ травлю в Германии

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:34
Политика
Захарова призвала остановить развернутую против российских СМИ травлю в Германии
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 1 июля. Германия должна отказаться от практики притеснений российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Берлин не должен злоупотреблять терпением Москвы по вопросам свободы слова, добавила она. Телеканал RT Deutsch обратился с заявкой в Люксембург с просьбой начать вещание через люксембургский спутник. Однако бюрократы из ФРГ подняли вопрос о необходимости помешать инициативе. Захарова напомнила, что в РФ никогда не позволяли себе и малой доли того, что делает Запад с журналистами.

«Никогда мы не ставили вопрос относительно работы, деятельности, например, Deutsche Welle на территории нашей страны — так называемого независимого холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии», — подчеркнула она.

Захарова ранее обратила внимание на усиление антироссийских настроений в Польше. Русофобские устремления официальной Варшавы не знают границ, выразила она уверенность.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова призвала остановить развернутую против российских СМИ травлю в Германии
захарова германия сми
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru