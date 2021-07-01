Захарова призвала остановить развернутую против российских СМИ травлю в Германии

Москва, 1 июля. Германия должна отказаться от практики притеснений российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Берлин не должен злоупотреблять терпением Москвы по вопросам свободы слова, добавила она. Телеканал RT Deutsch обратился с заявкой в Люксембург с просьбой начать вещание через люксембургский спутник. Однако бюрократы из ФРГ подняли вопрос о необходимости помешать инициативе. Захарова напомнила, что в РФ никогда не позволяли себе и малой доли того, что делает Запад с журналистами.

«Никогда мы не ставили вопрос относительно работы, деятельности, например, Deutsche Welle на территории нашей страны — так называемого независимого холдинга, который получает прямое финансирование из бюджета Германии», — подчеркнула она.

Захарова ранее обратила внимание на усиление антироссийских настроений в Польше. Русофобские устремления официальной Варшавы не знают границ, выразила она уверенность.