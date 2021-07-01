Захарова заявила, что российские дипломаты посетят арестованную Сапегу

, 1 июля. Дипломатические представители России намерены посетить арестованную в Белоруссии и находящуюся под домашним арестом Софию Сапегу, сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Гражданку России Софию Сапегу подозревают в ведении Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личные данные сотрудников силовых структур. Также Сапега — подруга сооснователя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским на территории Белоруссии) Романа Протасевича. О переводе Сапеги и Протасевича под домашний арест стало известно 25 июня.

В ходе брифинга 1 июля МИД РФ Захарова также прокомментировала учения НАТО Sea Breeze, развернувшиеся в Черном море. Данные военные маневры имеют откровенно антироссийский подтекст, подчеркнула спикер.