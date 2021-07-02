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Россия играла плохо, но Черчесов не виноват: РФС подвел итоги провала на Евро-2020
Спорт
Россия играла плохо, но Черчесов не виноват: РФС подвел итоги провала на Евро-2020
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

В среду состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза. Событие было весьма ожидаемым, ведь его главной и единственной темой стало провальное выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020, где россияне проиграли два матча из трех и не сумели выйти из группы. Главный тренер Станислав Черчесов выступал с докладом, в котором попытался объяснить причины неудач. Сенсационных выводов, к сожалению, сделано не было, но итоги заседания все равно заслуживают пристального внимания. 

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», — отметил Черчесов.

Выслушав Станислава Саламовича, технический комитет РФС выдал достаточно ожидаемые итоги: работа главного тренера признана неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом спортивные функционеры одновременно выразили Черчесову доверие и пожелали удачи на посту наставника сборной России. Выглядит достаточно противоречиво, не так ли? Вдобавок некоторые члены комитета выразили мнение, что основной проблемой сборной стал «низкий уровень игроков». Конечно, навыки наших футболистов действительно вызывают определенные вопросы, но неужели с таким составом мы не могли хотя бы выйти из группы? 60–70% из этого состава три года назад добрались до четвертьфинала ЧМ-2018.

Россия играла плохо, но Черчесов не виноват: РФС подвел итоги провала на Евро-2020
Global Look Press  / © Gonzales Photo/Gaston Szerman vi
Невнятная позиция технического комитета, куда входят многие уважаемые ветераны нашего футбола, вызвала откровенное недопонимание. Получается, что специальная комиссия, от которой ждали определенных выводов, отработала впустую. Недовольство итогами заседания высказал и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин

«Я не удовлетворен решением технического комитета РФС, мне непонятно, кто в результате понес наказание за качество игры нашей сборной. Неясно, что же в результате мы будем менять. Создается ощущение, что для галочки собрались, поговорили, а чем все закончилось? Мне кажется, после такого поражения следует честно признать ошибки — кадровые, стратегические, тактические — и предложить конкретные меры по исправлению ситуации, этого, думаю, ждут миллионы российских болельщиков», — рассказал Пайкин ТАСС.

Хотелось бы видеть от технического комитета РФС каких-то более решительных действий. Конечно, никто не требует немедленной отставки Черчесова: далеко не факт, что наставника обязательно нужно менять. Возможно, Станислав Саламович действительно оказался заложником низкого уровня своих игроков. Однако от комитета требовались хоть какие-то выводы, помимо признания уже очевидного факта о провале национальной команды. Черчесов не получил конкретных замечаний, про футболистов мы не узнали ничего нового, какие изменения будут внесены в стратегию развития футбола – тоже непонятно. Будем надеяться, что грядущее заседание Исполкома РФС будет более продуктивным. Иначе проваленный континентальный турнир банально «замнут», словно его и не было.

Ранее российскому болельщику разорвали форму и отняли флаг на матче сборной Украины. Россиянин пострадал от агрессивных украинских фанатов.

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Все новости / Спорт / Россия играла плохо, но Черчесов не виноват: РФС подвел итоги провала на Евро-2020
черчесов сборная россии по футболу евро-2020
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