МИД России охарактеризовал маневрирование фрегата Evertsen в Черном море

Москва, 1 июля. Присутствие нидерландского фрегата в Черном море можно считать осознанной провокацией, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вашингтон и его союзники решили превратить акваторию Черного моря в зону силового противостояния, уверена Захарова. Она назвала опасное маневрирование нидерландского фрегата Evertsen сознательной провокацией.

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлено движение фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в сторону Керченского пролива. Как сообщалось ранее, в небо были подняты истребители Су-30, а также бомбардировщики Су-24, чтобы не допустить нарушения границы РФ.