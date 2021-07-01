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Россиянам объяснили, как защитить квартиру от воров во время отпуска
Общество
Россиянам объяснили, как защитить квартиру от воров во время отпуска
pxhere.com

Москва, 1 июля. Установка сигнализации станет хорошим решением для защиты квартиры от непрошенных гостей и почти наверняка остановит случайных или неопытных воров.

Лучше всего договор на охрану квартиры заключать с Росгвардией, а не с частными организациями, которые не всегда быстро приходят на помощь. Об этом рассказал бывший оперативный сотрудник РУОП МВД Михаил Игнатов.

«Не нужно в соцсетях выкладывать, как вы прекрасно улетели самолетами, как путешествуете и хорошо отдыхаете. Эти фотографии — первая наводка для любого воришки», — подчеркнул Игнатов в беседе с сайтом 360tv.ru.

Профессор криминалистики Анатолий Кустов, в свою очередь, отметил, что один из хороших способов обезопасить дом от воровства — не хранить там ценности, а доверить это банковским ячейкам. Нельзя не упомянуть и о пользе камер видеонаблюдения.

Жертвой грабителей ранее стала известная оперная певица Мария Максакова-Игенбергс. Она лишилась 100 тыс. долларов и множества ценных картин.

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квартира грабеж защита воры
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