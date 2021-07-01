Генерал Липовой осадил НАТО за хамское поведение в Черном море

Москва, 1 июля. Западные страны ищут удобный повод, чтобы ввести против Москвы новые санкции, заявил глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ Сергей Липовой.

Так он прокомментировал Федеральному агентству новостей вчерашнее заявление российского лидера Владимира Путина, раскрывшего детали провокации британского эсминца в Черном море. В частности, выяснилось, что в этой операции участвовал американский самолет-разведчик. Кроме того, глава государства оценил риск начала войны из-за произошедшего.

«Если говорить о том, что мог выведать американский самолет-разведчик о наших системах вооружения, то вряд ли он получил какую-то секретную информацию. Для остановки британского эсминца наши пограничники не использовали никакого нового и неизвестного мировому сообществу оружия», — сказал эксперт.

Несмотря на это, Липовой ожидает новых провокаций со стороны стран НАТО. Он осадил Альянс за хамское поведение в Черном море, за действиями НАТО скрываются попытки найти повод для новых антироссийских санкций. В этом смысле Запад действует по принципу «вода камень точит», отметил генерал.

Федеральное агентство новостей /

«То есть, рано или поздно Россия своим ответом на их действия даст повод к очередным обвинениям и каким-либо санкциям. Очень жаль, что своей тактикой он выбрал не сотрудничество, а агрессию. Гораздо продуктивнее было бы с нами дружить, но, похоже, в вопросах взаимодействия с Россией Западу отказывает его хваленая бизнес-логика», — констатировал Липовой.

Ранее российский лидер сделал жесткое заявление о том, что во время инцидента в Черном море человечество стояло на пороге третьей мировой войны. По его мнению, таким образом Запад продемонстрировал неуважение выбора крымчан, сообщает сайт 360tv.ru.