Москва, 1 июля. Политолог Евгений Сатановский в прямом эфире «Вести FM» оригинально ответил на фантазии Зеленского по поводу украинского флага над Госдумой.

Прямая линия Владимира Путина вызвала бурные дискуссии во всем мире.

В Польше и Украине на некоторые заявления президента РФ отреагировали ожидаемо неадекватно. Поляки затянули традиционную мантру о российской угрозе в ответ на справедливую оценку провокации британского эсминца в Черном море. В Киеве же политическая верхушка переполошилась из-за слов российского лидера о братском народе. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил опровергнуть тезис о единстве народов, привязав к отрицанию очевидного факта конфликт на юго-востоке страны. Чуть позже выступил и украинский гарант Владимир Зеленский, заявив, что братским народом россиянам украинцы станут только тогда, когда над Госдумой будет развеваться украинский флаг.

На выпад Зеленского жестко и не без доли мрачной иронии ответил политический эксперт Евгений Сатановский, заявив о готовности лично поднять украинский флаг над Государственной Думой РФ. Политолог отметил, что всегда поддерживал идею воссоединения России с Украиной и напомнил, что в истории двух стран нечто подобное уже происходило, как минимум однажды в результате Переяславской Рады. Однако в данной ситуации речь идет не о дружественных мотивах Киева. Поэтому ответ на глупое предложение Зеленского может быть только один.

Сатановский заявил, что готов лично водрузить украинский флаг над зданием российского парламента, только если по бокам от него будут висеть Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба. Только при таком условии можно рассчитывать на кардинальную смену риторики Киева и отказ от агрессивной русофобии.

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