В МИД России заявили об антироссийском подтексте учений НАТО в Черном море

Москва, 1 июля. Многонациональные военные учения НАТО в Черном море имеют откровенно антироссийский подтекст, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В маневрах принимают участие военнослужащие из 32 стран. Тренировки Sea Breeze стартовали 28 июня и продолжатся до 10 июля. К учениям привлечены порядка пяти тысяч военных, 40 кораблей и 30 самолетов.

Во время прямой линии глава РФ Владимир Путин прокомментировал маневры НАТО в Черном море. По его словам, когда активность российских войск внутри страны начала смущать Запад, был отдан приказ об окончании тренировок и постепенном отводе сил. Однако страны НАТО отплатили тем, что «приперлись к нашим границам», заявил Путин.